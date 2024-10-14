Азербайджан за 9 месяцев увеличил экспорт газа в Европу на 9,3%

В январе-сентябре 2024 года Азербайджан экспортировал в Европу 9,4 млрд кубометров природного газа, что на 0,8 млрд кубометров, или на 9,3% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные министерства энергетики Азербайджана.

Согласно информации, общий объем экспорта газа из Азербайджана составил 18,4 млрд кубометров, что на 4,2% больше, чем за 9 месяцев 2023 года.

Экспорт в Турцию снизился на 0,2 млрд кубометров, или на 2,7%, до 7,3 млрд кубометров, а в Грузию было продано 1,7 млрд кубометров (без изменений).

За отчетный период по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию было транспортировано около 4,2 млрд кубометров газа. Это на 0,1 млрд кубометров, или на 2,3% меньше по сравнению с прошлым годом.