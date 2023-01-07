США объявили о самом большом пакете военной помощи Украине

Соединенные Штаты выделяют Украине новый пакет поддержки в сфере обороны на сумму более $3 миллиардов, который будет включать, в том числе БМП Bradley.

Об этом заявила на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер/

По ее словам, пакет помощи также будет включать бронетранспортеры, самоходные гаубицы, ракетное вооружение, боеприпасы и другую военную помощь. Это самый большой пакет помощи, предоставленный Украине.

$225 млн из этого пакета предназначены на модернизацию украинской армии и развитие военных возможностей на длительный срок.

В рамках этого пакета США также выделят $682 млн странам восточного фланга НАТО на закупку вооружений.

5 января после телефонного разговора президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца Белый дом сообщил, что США планируют передать Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия - бронемашины Marder. Неофициально сообщалось, что речь может идти о 50 Bradley.

Кроме того, Германия следом за Вашингтоном предоставит Украине батарею ПВО Patriot.

Американская сторона также будет обучать украинцев на свои БМП, но где именно - в США или в Германии - пока неизвестно