Последнее обновление: 15.11.2022 16:37

США могут передать Украине модифицированные дроны Gray Eagle

Американский оборонный сектор рассматривает возможность модифицировать беспилотник Gray Eagle, чтобы снять потенциальную опасность потери чувствительных технологий и, таким образом, получить возможность передать его Украине.

Об этом в понедельник сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух информированных собеседников.

Украинская сторона длительное время просит США передать многоцелевые беспилотники Gray Eagle MQ -1C, оснащенные ракетами Hellire. Один дрон может нести четыре такие ракеты и находиться на высоте более 8 километров в течение почти 30 часов.

В Вашингтоне не раз отвечали отказом, объясняя, что беспилотник содержит высокотехнологичное радио- и разведывательное оборудование, которое в случае попадания в Россию во время боевых действий может представлять угрозу безопасности США.

Сейчас же, утверждают источники CNN, США размышляют над способами изъятия наиболее чувствительных технологий, чтобы передача Gray Eagle не несла дополнительных рисков.

"Существуют конкретные и очень технические настройки и ограничения, которые могут быть проведены с ними (Gray Eagle), что может сделать это (передачу Украине) возможным в ближайшей перспективе. Но эти вещи требуют времени и являются достаточно сложными", - говорит собеседник телеканала.

Дискуссии о передаче Gray Eagle продолжаются, и ни украинская, ни американская стороны не исключают никаких вариантов. "Мы даем отпор, мы не сдаемся. Речь идет о выживании (Украины)", - говорит собеседник CNN в Киеве.

Беспилотники не только обеспечили бы Украину дополнительной огневой мощью, но и предоставили бы большие возможности для сбора разведывательной информации, а также расширили бы возможности наведения артиллерии на наземные цели и дроны, которыми управляет Россия.

Украина использует несколько типов беспилотных летательных аппаратов меньшего радиуса действия против российских войск. К ним относятся AeroVironment RQ-20 Puma AE и турецкий Bayraktar-TB2.

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