Последнее обновление: 01.12.2022 08:56

Пентагон заключил контракт на $1,2 млрд на производство NASAMS для Украины

Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon Technologies на $1,2 млрд. на производство шести зенитно-ракетных систем NASAMS для Украины.

"Компания Raytheon Co., Тьюксбери, штат Массачусетс, получила контракт с твердой фиксированной ценой на сумму 1 216 207 829 долларов США на закупку национальных передовых зенитных ракетных комплексов, сопутствующего оборудования, услуг и запасных частей для поддержки усилий в Украине", - говорится в сообщении Пентагона.

Работы будут выполняться в Тьюксбери в штате Массачусетс с предполагаемой датой завершения 28 ноября 2025 года.

Соединенные Штаты одобрили отправку в Украину в общей сложности восьми систем NASAMS для отражения российских ракетных и беспилотных атак.

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