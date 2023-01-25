США отправят Украине 31 танк Abrams на $400 млн.

Администрация президента США Джо Байдена отправит Украине 31 танк M1 Abrams в рамках сделки стоимостью 400 миллионов долларов.

Президент США Джо Байден, объявляя об этом, отметил, что Украина готовится к осуществлению контрнаступлений на фоне наступления весны.

"С наступлением весны украинские силы готовятся оборонять свою территорию и готовятся к дополнительным контрнаступлениям для освобождения своей земли. Они должны иметь возможность противодействовать тактике и стратегии России, которая меняется, в очень краткосрочной перспективе. Им нужно улучшить способность маневрировать на открытом пространстве. Им нужны более устойчивые средства сдерживания и защиты от российской агрессии в долгосрочной перспективе", - заявил президент США на брифинге в Белом доме в среду.

Байден подчеркнул, что военная помощь Украине, направленная на поддержку ее способности "давать отпор российской агрессии и защищать собственный суверенитет и территориальную целостность", стала "глобальным обязательством".

"Сегодняшнее объявление дополняет тяжелый труд и обязательства стран всего мира во главе с США, чтобы помочь Украине защитить свой суверенитет и территориальную целостность. Вот что это означает - помощь Украине в обороне и защите украинской земли. Это не угроза нападения на Россию. Угрозы нападения на Россию нет. Если бы российские войска вернулись в Россию, где им и место, этой войне был бы положен конец", - отметил он.