Лукашенко «одарил» чиновников классами

Лукашенко указом №445 от 30 декабря 2022 года присвоил классы высокопоставленным чиновникам.
В частности, высший класс 1-го ранга государственного гражданского служащего присвоен премьеру Роману Головченко, глава администрации Игорю Сергеенко, главе КГК Василию Герасимову, главе Нацбанка Павлу Каллауру, управляющему делами президента Юрию Назарову.
Высший квалификационный класс 1-го ранга присвоен главам Конституционного и Верховного судов Петру Миклашевичу и Валентину Сукало.
Высший класс 2-го ранга государственного гражданского служащего заработали глава ЦИК Игорь Карпенко, глава Белстата Инна Медведева, а также председатели облисполкомов и Мингорисполкома.