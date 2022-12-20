Нижняя палата парламента приняла в первом чтении проект закона о ВНС

Нижняя палата парламента Беларуси приняла в первом чтении проект закона о ВНС, сообщила пресс-служба парламента.

«Законопроект содержит положения, направленные на комплексное определение порядка формирования Всебелорусского народного собрания и реализации им своих полномочий, принципов и организационных основ его деятельности, механизмов рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции ВНС», - говорится в сообщении.

«Законопроектом также предлагается закрепить правовой статус делегата ВНС, его права и обязанности, основания прекращения его полномочий, в том числе досрочного», - сказано в сообщении.