Лукашенко подписал закон о ВНС

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О Всебелорусском народном собрании", сообщили его пресс-служба.

«К делегатам ВНС отнесены глава государства, президент, прекративший исполнение своих полномочий, представители законодательной, исполнительной и судебной власти, местных советов депутатов, а также гражданского общества», - говорится в официальном комментарии к закону.

При этом, ВНС не вправе подменять иные государственные органы, выполнять их функции, вмешиваться в их деятельность. Компетенция ВНС определена на принятие решений:

- об утверждении наиболее важных документов (основных направлений внутренней и внешней политики, военной доктрины, концепции национальной безопасности, программы социально-экономического развития);

- о внесении президенту предложения о проведении республиканского референдума;

- о легитимности выборов президента, депутатов нижней и верхней палат парламента;

- о смещении с должности президента в случае грубого нарушения им Конституции либо совершения тяжкого преступления;

- об избрании судей Конституционного и Верховного судов, членов ЦИК, освобождении их от должности;

- об установлении праздников, праздничных дней и памятных дат;

- о введении чрезвычайного или военного положения;

- о возможности направления военнослужащих за пределы страны для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности.

«Для обеспечения деятельности ВНС предполагается создать президиум (постоянно действующий коллегиальный орган для оперативного решения вопросов, входящих в компетенцию ВНС) и секретариат (рабочий орган ВНС). Численность президиума - 15 человек. Председатель ВНС, его заместители, иные члены президиума избираются на первом заседании ВНС из состава его делегатов. Председатель ВНС и его заместители осуществляют свои полномочия на профессиональной основе, иные делегаты - без отрыва от трудовой деятельности. Заседания ВНС проводятся не реже одного раза в год. Заседания президиума ВНС - не реже одного раза в 6 месяцев», - сказано в комментарии.