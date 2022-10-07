Последнее обновление: 07.10.2022 12:08

В Беларуси запретят иностранное финансирование гражданского общества

Проект закона, регулирующий развитие гражданского общества, будет содержать запрет на получение средств из иностранных источников для финансирования субъектов гражданского общества.

Об этом сообщила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова.

«Однозначно будет решен вопрос финансирования субъектов гражданского общества — установлен запрет на получение средств из иностранных источников. Также предлагается закрепить еще ряд критериев, пресекающих попытки вмешательства извне во внутренние дела нашей с использованием общественных структур», - цитирует Кочанову пресс-служба верхней палаты.

По ее словам, за наиболее «авторитетными субъектами гражданского общества будет закреплено право на взаимодействие с властью» через «выдвижение своих представителей в состав Всебелорусского народного собрания».

«Таким образом будет реализоваться конституционная новация, предусматривающая участие гражданского общества в этом высшем представительном органе народовластия Республики Беларусь», - верит Кочанова.

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