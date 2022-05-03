Венгрия была заранее предупреждена Путиным о нападении на Украину

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов в эфире украинского ТВ заявил, что Венгрия знала о готовящемся нападении на Украину.

"Венгрия открыто заявляет о своем сотрудничестве с РФ. Более того, она была заранее предупреждена о том, что будут нападения на нашу страну. Вы видели ее позицию", - отметил он.

По словам Данилова, у Венгрии были планы на часть территории Украины, передает УНН.

"Она почему-то считала, что сможет забрать свою часть территории. Этого не будет никогда. Ну, увидим, какие последствия после этой войны будут для этой страны", - сказал секретарь СНБО.