Генпрокуратура РБ возбудила дело в отношении Андрей Паука

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело за «оказание иного содействия экстремистской деятельности» в отношении Андрея Паука.

«Установлено, что он 18 декабря 2022 года разместил в одном из деструктивных Telegram-каналов публикацию со ссылкой на видеоролик, в котором, представляясь судьей, звонил прокурорским работникам и их близким родственникам. В разговорах с ними Андрей Паук сообщал заведомо ложные сведения о политическом положении Республики Беларусь, распространял клеветнические сведения в отношении Лукашенко», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

«Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 361-4 Уголовного кодекса. Для организации предварительного следствия уголовное дело направлено в Следственный комитет», - сказано в сообщении.