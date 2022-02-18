Последнее обновление: 18.02.2022 13:33

Лукашенко может увидеть запуски российских баллистических ракет

Россия 19 февраля проведет учебные пуски баллистических и крылатых ракет, учения сил стратегического сдерживания пройдут под личным руководством Владимира Путина.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны, учения были спланированы ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов, экипажей кораблей и ракетоносцев, надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, заявили в ведомстве.

Вчера Лукашенко сообщил, что в субботу вместе с Путиным проинспектирует проходящие совместные белорусско-российские учения.

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