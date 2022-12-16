ЕС утвердил девятый пакет санкций против России

Совет Евросоюза в пятницу принял девятый пакет санкций в отношении России, призванный «нанести тяжелый удар по российской экономике». Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

Девятый пакет охватывает несколько секторов экономики. В банковской сфере Евросоюз ввел полный запрет на трансакции Российского банка регионального развития, а также заморозит активы еще двух банков. В официальных документах названия этих банков пока нет.

Совет ЕС инициировал процесс приостановления лицензий на вещание четырех российских СМИ: «НТВ/НТВ Мир», «Россия 1», «РЕН ТВ» и «Первый канал».

«Эти СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации и используются последним для его непрерывных и согласованных дезинформационных и военных пропагандистских действий», - отмечают в ЕС.

Очередной пакет санкций введен в сфере экспортного контроля. Перечень компаний, в отношении которых вводятся секторальные меры, расширен еще на 168 позиций. Эти компании могут заниматься производством и экспортом товаров и технологий двойного назначения.

Под запретом химические и нервно-паралитические вещества, оборудование ночного видения и радионавигационное оборудование, электроника и ИТ-компоненты и т. п. Кроме того, список товаров, запрещенных к экспорту, пополнили изделия и технологии, связанные с космической промышленностью, авиационные двигатели и их части.

Среди санкций девятого пакета указаны запрет на предоставление РФ услуг ЕС по рекламе, исследованию рынка и опросам общественного мнения, а также запрет на инвестиции в энергетический и горнодобывающий сектор. Гражданам ЕС запрещено занимать какие-либо должности в руководящих органах любых российских государственных или контролируемых государством юридических лиц, организаций или органов.

Кроме того, в ЕС анонсировали «всеобъемлющий пакет индивидуальных мер», в частности, внесение в санкционные списки «весьма значительного числа» физических и юридических лиц.

Полный список физических и юридических лиц, попавших под санкции, будет опубликован в «Официальном журнале ЕС».