ЕС создает спецорган для контроля выполнения санкций против РФ

Европейская комиссия готовится запустить проект с девятью государствами-членами для выявления пробелов в режиме санкций против России и улучшения координации между национальными властями при применении санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официальных представителей Евросоюза.

Проект станет основой для создания нового органа ЕС по координации надзора за санкциями, уточнили источники. В проекте участвуют Чехия, Кипр, Дания, Венгрия, Литва, Мальта, Румыния, Словения и Испания.

Новый проект будет действовать в течение двух лет, начиная примерно с июня. Группа составит карту организаций, отвечающих за замораживание активов, учтет передовой опыт и улучшит реализацию мер по соблюдению санкций.

Еврокомиссия предоставит экспертную оценку своей группы финансовых специалистов и покроет расходы на дополнительную поддержку со стороны Совета Европы.

Проект является частью Инструмента технической поддержки (TSI), запущенного Еврокомиссией для поддержки государств-членов в реализации ключевых реформ и политических инициатив. Инструмент основан по инициативе трех государства-членов и предложен Чехией во время председательства страны в ЕС в прошлом году.

"Чтобы укрепить солидарность с Украиной и более эффективно использовать наш набор инструментов, TSI будет поддерживать государства-члены в реализации санкций против России", - цитирует агентство заявление Еврокомиссии.

По словам источников агентства, большая группа государств-членов ЕС проявила интерес к новой инициативе, но только девять стран решили активно участвовать в проекте.