Новый пакет санкций ЕС против РФ глава Еврокомиссии оценила в 11 млрд евро

Десятый пакет ограничительных мер ЕС в отношении РФ будет содержать новые запреты в торговой области и дополнительный контроль над экспортом технологий в Россию. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Этот пакет в целом стоит 11 млрд евро. Мы, в частности, предлагаем ограничения по десяткам электронных компонентов, используемых в российских армейских системах, таких, как дроны, ракеты, вертолеты", - сказала глава ЕК в среду на сессии Европарламента в Страсбурге.

"Впервые мы предлагаем также ввести санкции против иранских операторов, включая связанных с Корпусом стражей исламской революции. Наш долг сделать это, наш долг наложить на них санкции", - заявила фон дер Ляйен.