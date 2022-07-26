Последнее обновление: 26.07.2022 18:00

Совет ЕС продлил санкции против РФ в связи с Украиной на полгода

Совет ЕС во вторник продлил действие санкций против РФ, введенных в связи с ситуацией на Украине, еще на полгода.

Об этом говорится в пресс-релизе совета, сообщает Интерфакс.

"Совет ЕС сегодня решил продлить на шесть месяцев, до 31 января 2023 года, ограничительные меры, применяемые против определенных секторов экономики РФ", - отмечается в заявлении.

В документе сообщается, что санкции, впервые введенные 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине", были значительно расширены с февраля 2022 года после начала российской спецоперации на Украине.

"В настоящее время они состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения в отношении финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши", - объясняют в Брюсселе.

В Совете ЕС напоминают, что, помимо экономических санкций, Евросоюз ввел в отношении РФ "различные виды мер в ответ на дестабилизирующие действия России против Украины".

К ним относятся ограничения экономических отношений с Крымом и городом Севастополем, а также с ДНР и ЛНР; индивидуальные ограничительные меры, предусматривающие замораживание финансовых активов и запрет на поездки в Евросоюз в отношении физических и юридических лиц; дипломатические меры.

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