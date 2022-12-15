Польша создает собственный флот танкеров для транспортировки сжиженного газа

Польша зафрахтовала два первых из восьми танкеров, которые будут перевозить в Польшу сжиженный природный газ (СПГ) из разных регионов мира.

Об этом сообщил в Twitter председатель правления польского нефтяного концерна PKN Orlen Даниэль Обайтек, передает Укринформ.

“В корейском порту Ульсан мы получили 2 из 8 СПГ-танкеров, заказанных ORLEN Group. Собственный флот позволит нам эффективно импортировать СПГ, прежде всего из США. Морские поставки уже покрывают примерно 30% спроса страны и вместе с Baltic Pipe являются важнейшим источником газа для Польши”, – написал Обайтек.

Танкеры для Польши строит южнокорейская компания Hyundai Heavy Industries. Два первых СПГ-танкера назвали именами "Лех Качиньский" и "Гражина Генсицкая".

Два первых танкера смогут транспортировать СПГ в интересах Польши уже в 2023 году, следующие два – в 2024 году, а еще четыре – в 2025 году.