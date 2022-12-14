В Беларуси будут лишать гражданства за участие в экстремистском формировании

Нижняя палата парламента Беларуси сразу в двух чтениях приняла поправки в закона «О гражданстве Республики Беларусь», позволяющие лишать гражданства лицо, признанное судом участником экстремистского формирования.

«… нового основания утраты гражданства — в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда Республики Беларусь, подтверждающего участие лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам Республики Беларусь, если такое лицо находится за пределами Республики Беларусь», - говорится в сообщении нижней палаты РБ.

Также, поправки вводят:

обязанность принесения присяги лицами, приобретающими гражданство Республики Беларусь, а также определение дополнительного основания для отмены решения о приобретении гражданства Республики Беларусь в случае, если лицо отказалось от принесения присяги;

регламентацию определения порядка оценки уровня знания одного из государственных языков при приеме в гражданство Республики Беларусь;

обязанность гражданина Республики Беларусь письменно либо в электронной форме уведомлять компетентные органы Республики Беларусь о наличии гражданства иностранного государства, вида на жительство или иного документа иностранного государства, предоставляющего право на льготы и другие преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью;

увеличение с шести месяцев до года срока рассмотрения заявлений о выходе из гражданства Республики Беларусь, а также регламентация сроков рассмотрения заявлений о приобретении гражданства Республики Беларусь по основаниям, предусмотренным международными договорами, заявлений и (или) материалов по утрате гражданства Республики Беларусь;

возможность обращения с заявлением о приеме в гражданство лица, которое пребывало за пределами Республики Беларусь более 90 суток в календарном году на протяжении последних пяти лет, в случае если такое пребывание обусловлено независящими от лица причинами.

Кроме того, закон о гражданстве корректируется в части определения круга лиц, приобретших гражданство Республики Беларусь по рождению.