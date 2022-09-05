Беларусов обяжут информировать власть о приобретении другого гражданства

Белорусские власти намерены обязать граждан информировать о приобретении другого гражданства или документов, дающих привилегии.

Это предусмотрено одной из поправок в закон о гражданстве, сообщил глава МВД Иван Кубраков.

"Вводит обязанность граждан республики информировать компетентные органы о приобретении гражданства иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа иностранного государства, дающего право на льготы или иные преимущества, например "карта поляка", - сообщил Кубраков.

По его словам, будет сформирован «массив данных, которые в дальнейшем послужат эффективным инструментом в вопросе обеспечения государственных интересов и соблюдения законности».

"В частности, такая информация может быть использована при приеме на государственную службу, решении иных вопросов, связанных с замещением государственных должностей, имеющих соответствующие ограничения. Также в сфере уголовно-процессуального законодательства, социально-правовой сфере. Введение административной ответственности за непредоставление информации о наличии документов иностранных государства на данном этапе считаем пока преждевременным", - доложил министр.