Последнее обновление: 25.10.2022 18:06

Лукашенко предоставил гражданство 5 спортсменам из России

Лукашенко предоставил гражданство «пятерым представителям различных видов спорта, прибывших в нашу страну из России», следует из указа №378.

«Все они уже показали свое мастерство на белорусских спортивных аренах», - говорится в официальном комментарии к указу.

Также, гражданство предоставлено 355 мигрантам человек, включая 48 несовершеннолетних, из 26 стран: Азербайджана, Армении, Вьетнама, Германии, Ирана, Казахстана, Латвии, Ливана, Литвы, Сирии, Турции, Украины, Эстонии и других.

«… принято решение об отклонении ряда заявлений о приеме в гражданство. Подобные решения принимаются в отношении лиц, длительное время нигде не работавших, неоднократно нарушавших законы Беларуси», - также сказано в комментарии.

С августа 2020 года гражданами Беларуси стали 6758 человек. Из них Лукашенко предоставил гражданство 3385 иностранным гражданам. Еще 3373 человека приобрели гражданство в регистрационном порядке.

С 1 января 2020 года по 1 января 2022 года население Беларуси сократилось на 155 тыс. человек с 9 410 259 человек до 9 255 524 человек.

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