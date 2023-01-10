Поправки о лишении гражданства Беларуси по рождению вступят в силу через 6 месяцев

Белорусские власти опубликовали поправки в закон о гражданстве, которые позволяют лишать полученного граждан полученного по рождению гражданства РБ.

Согласно поправкам, власти намерены лишать гражданства уехавших за границу граждан, которых суд признал виновными в экстремистской деятельности и/или причинении вреда интересам РБ.

В частности, гражданство могут потерять беларусы, осужденные за разжигание вражды, массовые беспорядки, терроризм, пропаганду войны, измену государству, участие и финансирование экстремистского формирования/деятельности и т.д.

Поправки обязывают граждан РБ информировать власть в течение трех месяцев о получении другого гражданства, вида на жительство или иного документа иностранного государства, который предоставляет право на льготы и другие преимущества.