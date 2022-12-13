Последнее обновление: 13.12.2022 15:39

В Беларуси будут только лояльные к властям партии

На политическом поле Беларуси разрешат деятельность только тех партий, которые будут лояльны действующей власти, заявил сегодня Лукашенко на совещании.

"На политическом поле страны должны работать лишь те партии, деятельность которых соответствует основным принципам внутренней и внешней политики", - сказал Лукашенко, обсуждая проект закона о политических партиях.

«Конечно, политическая система будет развиваться. Уверен, появятся новые патриотически настроенные партии. Одновременно произойдёт очистка от "случайных попутчиков", - сказал он.

Ранее по теме


<Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование