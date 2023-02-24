Власти Беларуси оставят не более 4 партий после регистрации

После проведения перерегистрации из действующих в настоящее время в Беларуси 15 политических партий останется 3-4.

Об этом заявил министр юстиции РБ Сергей Хоменко в эфире белорусского госТВ.

"Полагаю, что количество партий уменьшится до 3-4", - сказал Хоменко, отметив, что его прогноз базируется «на основе той обстановки, которая складывается на сегодняшний день».

"Партия не может быть пиар-организацией, вывеской. Партия должна быть общественной структурой, которая предпринимает усилия для развития нашего общества и государства", - также говорил министр. – «… партии … не должны работать на подрыв того общества, которое есть в Республике Беларусь".