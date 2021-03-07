В Беларуси запущена регистрация рашистской партии "Союз"

Сторонники углубления интеграции Беларуси и России запустили процедуру регистрации в синеокой пророссийской политической партии» "Союз".

В минувшую субботу, 6 марта, в Минске прошел учредительный съезд, собравший 135 делегатов, а также отдельных ватников в качестве почетных гостей.

С приветственным словом выступил депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик из Севастополя и депутат Палаты представителей Беларуси Тенгиз Думбадзе, а также представители объединенной российской партии "Справедливая Россия - За правду" Александр Казаков и Виктор Яценко, которые передали приветствие от своего лидера Захара Прилепина.

Белик посчитал символичной дату съезда, напомнив, что как раз 6 марта был назначен референдум "о возвращении Крыма в родную гавань". Политтехнолог Казаков был ранее советником главы "ДНР" Александра Захарченко, а Яценко - там же "министром" связи.

Казаков заявил, что ожидает "левый поворот" в России, и это создает перспективы для лево-консервативных партий, выступающих за традиционные ценности "в мире, где царит Содом и Гоморра". Из выступления Казакова и Яценко следует, что они воспринимают новую белорусскую партию "Союз" в качестве партнера. До объединения 22 февраля российской партии "Справедливая Россия" с "Патриотами России" и "За правду" ее партнером в Беларуси была другая организация - Республиканская партия труда и справедливости.

Белорусский депутат Тенгиз Думбадзе назвал себя "белорусским грузином", а также "сторонником власти, который не боится правды". Он приветствовал будущую работу "Союза" по углублению интеграции Беларуси и России, которая "не должна ударить по суверенитету".

Также показательно приветствие съезду от провластного публициста Алексея Дерманта, который поблагодарил Луща за помощь в организации митингов в поддержку Лукашенко в августе-сентябре. Сам Дермант однако признался, что намерен вступить в прорезидентскую партию, в которую будет преобразовано общественное объединение "Белая Русь", передает DW.

«… жук, и жаба», - так сказал бы о составе участников съезда один известный стране пенсионер.

Ватникам из «Союза» еще предстоит регистрация в Минюсте. В случае удачи, партия "Союз" намерена участвовать в выборах в местные Советы в 2022 году и последующих парламентских выборах, которые после смены Конституции могут пройти по партийным спискам. Документы на регистрацию сторонники партии планируют подать до 6 апреля.