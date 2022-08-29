Лукашенко предлагает создать несколько крепких и очень похожих партий

Лукашенко заявил, что в стране надо создать несколько крепких и очень похожих партий, но «не забегать далеко вперед», «строго приземлиться и не отрываться от земли».

«Что касается политических партий. В этом вопросе также нужно идти от жизни. Мы не знаем, что будет завтра. Мир меняется. Поэтому будем идти аккуратно», - заявил Лукашенко на совещании по проектам законов о гражданском обществе, деятельности политических партий и других общественных объединений.

«Идти мы должны и делать шаги, учитывая то, что у нас происходит в стране. Надо исходить из наших реалий. Не надо ничего выдумывать. Не надо далеко смотреть на перспективу, далеко забегать вперёд. Фактически, у нас сложилось гражданское общество. Строго приземлиться и не отрываться от земли», - обозначил он курс партийного строительства.

«Партия - это власть, и она влечёт к себе как идеалистов, так и политических авантюристов. Поэтому подходить к данному вопросу надо взвешенно, стимулируя полезную государству деятельность партий и выстраивая жёсткий заслон тем из них, которые будут нацелены на вредительство. Цель обновлённого закона - сформировать крепкие партии, не имеющие разногласий по основополагающим принципам развития страны, способные предложить перспективные проекты социально-экономического развития, а главное - принять активное участие в их реализации», - поставил задачу пенсионер.