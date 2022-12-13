Евросоюз ввел санкции против 24 граждан Ирана и пяти организаций

Евросоюз ввел санкции против 24 физических и пяти юридических лиц из Ирана, в том числе - за разработку и поставку беспилотников России, говорится в заявлении Совета ЕС.

"Сегодня Совет добавил четыре физических и четыре юридических лица в список субъектов, попадающих под ограничительные меры за подрыв или угрозу территориальной целостности суверенитета и независимости Украины", - говорится в заявлении совета.

Санкции связаны с разработкой беспилотников и их доставку в Россию. Под санкции попали компании Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA), Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) и Paravar Pars, а также Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO).

В ЕС заявили, что готовы и дальше вводить санкции против Ирана на этом основании, передает Интерфакс.

Еще 20 физических и одно юридическое лицо были добавлены в санкционный список в связи с нарушением прав человека в Иране.