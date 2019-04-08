Евросоюз продлил санкции против Ирана за нарушение прав человека

Евросоюз продлил на год, до 13 апреля 2020 года, санкции против Ирана в связи с нарушениями прав человека в этой стране, сообщил в понедельник Совет ЕС.

"Сегодня Совет продлил до 13 апреля 2020 года ограничительные меры в ответ на серьезные нарушения прав человека в Иране. Эти меры включают запрет на поездки и замораживание активов в отношении 82 человек и одной организации", - говорится в сообщении.

Кроме того, эти меры включают "запрет на экспорт в Иран оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий, и оборудования для отслеживания телекоммуникаций".

Эти меры были впервые введены в действие в 2011 году и с тех пор ежегодно продлеваются.