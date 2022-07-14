Сербия отказалась присоединиться к новым санкциям ЕС против Ирана

Сербия является единственным кандидатом на членство в ЕС среди стран Западных Балкан, которая не присоединилась к новым ограничительным мерам блока против Ирана.

В дополнение к действующим с 2006 года санкциям ООН, ЕС также принял собственные санкции, направленные против торговли некоторыми товарами, финансового сектора и ограничений на поездки в отношении определенных лиц и организаций, сообщает Европейская правда.

27 июня Совет ЕС принял решение об имплементации регламента по ограничительным мерам против Ирана, к которому присоединились Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Молдова.

Однако Сербия, тоже страна-кандидат на вступление в ЕС, решила не присоединяться к решению о санкциях.

11 июля сербские и иранские представители деловых кругов встретились в Белграде на бизнес-форуме, состоявшемся в Торгово-промышленной палате Сербии.

Сербия также намерена назначить сопредседателя Смешанного комитета по экономическому сотрудничеству между Сербией и Ираном после того, как будет назначено новое правительство Сербии.

Внешняя торговля Сербии с Ираном в 2021 году составила $50,8 млн., что на 115,2% больше, чем в 2020 году.

Иран занимает второе место в мире по запасам природного газа и входит в четверку лидеров по запасам нефти. На нефть и ее производные приходится около 80% экспорта.

Как известно, Сербия также не поддерживает санкций ЕС против России за вторжение в Украину.