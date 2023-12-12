ЕС объявил новые санкции против Ирана за военную поддержку России

Совет Европейского Союза в понедельник объявил о санкциях против шести физических и пяти юридических лиц в связи с военной поддержкой Ираном агрессивной войны России против Украины.

Под ограничения попали иранская компания Shakad Sanat Asmari и еще три компании, причастные к производству компонентов для иранских беспилотников, а также их руководители и ключевые сотрудники.

Санкции также наложили на компании, помогающие Корпусу стражей исламской революции Ирана совершенствовать программу производства дронов.

Ограничения предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в Европейский Союз для физических лиц, а также запрет сотрудничества с ними для лиц в пределах ЕС.

Эти санкции ЕС стали первыми, введенными в рамках нового регламента, направленного на противодействие военной поддержки России со стороны Ирана. Он был принят в июле этого года.

Регламент предусматривает запрет на экспорт из Европейского Союза в Иран компонентов, используемых в производстве БПЛА, а также ограничения на поездки и замораживание активов лиц, ответственных за иранскую программу БПЛА.

До этого Евросоюз уже ввел четыре пакета санкций против Ирана за военную поддержку России в полномасштабном вторжении в Украину.