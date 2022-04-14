Последнее обновление: 14.04.2022 10:25

Мининформ РБ приостановил деятельность издательства «Медисонт»

Мининформ Беларуси с 15 апреля приостанавливает на 3 месяца деятельность издательства «Медисонт».

«…были нарушены сроки обращения в Министерство информации Республики Беларусь с уведомлением об изменении сведений (о месте нахождения издателя, изготовителя и распространителя печатных изданий, об учредителях издателя, изготовителя и распространителя печатных изданий), подлежащих включению в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей печатных изданий», – называет причину ведомство.

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