Последнее обновление: 03.11.2022 11:56

Британия расширила запрет на импорт золота из России

Британские власти расширили запретительные меры на импорт золота из России, запретив ввоз в страну изделий, содержащих российское золото, переработанное в третьих странах, сообщается на сайте правительства Великобритании.

"Расширяются действующие запреты на импорт и приобретение золота и дополнительных услуг, связанных с золотом, переработанным в третьей стране и содержащим золото из России", - говорится в сообщении на сайте, сообщает Интерфакс.

Кроме того, Великобритания запретила импорт из России золотых ювелирных украшений, за исключением случаев их ввоза и вывоза в целях персонального использования.

Великобритания ввела запрет на импорт золота из России 21 июля.

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