Власти Беларуси хотят больше денежных переводов от уехавших за границу граждан

Белорусские власти намерены стимулировать увеличение денежных переводов, поступающих в страну от уехавших за границу граждан.

Об этом говорится в Концепции миграционной политики на 2024–2028 годы, утвержденной постановлением Совмина №48 от 23 января 2024 года

«Недооценено влияние денежных переводов белорусских граждан, работающих за границей, на экономику Республики Беларусь, в связи с чем необходимо стимулировать увеличение их объемов. По имеющимся данным, за 6 месяцев 2023 года личные денежные переводы белорусов, включая средства оплаты труда, составили около 0,5 млрд. долларов США (в 2022 году – более 1 млрд. долларов США)», - сказано в документе.

Утверждается, что политика Беларуси в сфере внешней трудовой миграции «соответствует современным реалиям и тенденциям», что «создан системный пакет актов законодательства, регулирующих экспорт и импорт рабочей силы», а «защита белорусских граждан, работающих за рубежом, как и установление гарантий для работающих в Республике Беларусь иностранцев являются приоритетными задачами данной политики».

Вместе с тем, в концепции говорится, что с 2018 года по 1 июля 2023 г. на работу за границу при содействии юридических лиц выехало свыше 38 тыс. человек, а въехало более 83 тыс. трудящихся иммигрантов.

Столь низкую цифру уехавших авторы концепции объяснили тем, «учет граждан Республики Беларусь, самостоятельно выезжающих на работу за границу, затруднен, поскольку указанные лица не представляют информацию о выезде в подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел и не становятся на консульский учет в дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Беларусь за рубежом».