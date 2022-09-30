Кремль: «Союзное государство» будет распространяться и на оккупированные территории Украины

На "ДНР", "ЛНР", Херсонскую и Запорожскую области будет распространяться договор о Союзном государстве Беларуси и России, "так как они станут суверенной территорией РФ", заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он также сообщил, что Лукашенко и Путин обсуждали "референдумы" на оккупированных Россией территориях.

"Конечно, тема референдумов была на повестке дня того общения двух президентов, которое недавно имело место в Сочи", - сказал Песков, но не стал говорить о том, как отнесся Лукашенко к озвученному.

"Я не могу говорить за Лукашенко. Я просто могу вам сказать, что, действительно, президент России подробно информировал о том, как проходили референдумы, о настроениях на этих территориях и так далее", - пояснил пресс-секретарь.

Он также заявил, что Москва будет расценивать возможные удары Украины по территориям, которые войдут в состав РФ, как акт агрессии против РФ.

"Нет, ничем иным это не будет", - ответил Песков на соответствующий вопрос.