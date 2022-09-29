Последнее обновление: 29.09.2022 09:38

Кремль: Путин и Лукашенко не обсуждали признание Абхазии

На недавней встрече Путин и Лукашенко не поднимали тему о возможном признании режимом в Минске Абхазии, Южной Осетии и Крыма, утверждает пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Песков отметил, что вопрос о признании Абхазии, Южной Осетии и Крыма - "это внутреннее дело и суверенное право Беларуси", передает Интерфакс.

"И мы ожидаем, что наши белорусские товарищи самостоятельно и для них своевременно примут соответствующие решения", - добавил он.

Лукашенко во время поездки в Абхазию, сказал, что обсуждал эту тему с Путиным.

"Мы много очень, до ночи обсуждали эти вопросы. Он (Путин – ред.) очень погружен, больше, чем я, в проблемы и дела Абхазии. Не буду долго говорить об этом, но мы пришли к одному выводу: что Абхазия есть, ее с карты не стереть, никакие санкции не смогут это сделать», - заявил Лукашенко.

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