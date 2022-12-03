FAO: В ноябре индекс продовольственных цен практически не изменился

В ноябре 2022 года среднее значение Индекса продовольственных цен FAO составило 135,7 пункта, практически не изменившись по сравнению с октябрем и лишь на 0,3 превысив уровень ноября 2021 года.

Рост индексов цен на растительные масла и сахар был почти полностью компенсирован снижением индексов цен на зерновые, молочную продукцию и мясо, говорится в обзоре FAO.

Среднее значение индекса цен на зерновыев ноябре составило 150,4 пункта, что на 1,9 пункта (1,3 процента) ниже октябрьского показателя, однако на 9,0 пункта (6,3 процента) выше показателя прошлого года.

Мировые цены на пшеницу в ноябре снизились на 2,8 процента, что объясняется главным образом возобновлением участия Российской Федерации в Черноморской зерновой инициативе и продлением срока действия этой договоренности, а также ослаблением импортного спроса на поставки из Соединенных Штатов Америки в связи с неконкурентоспособными ценами и усилением конкуренции на мировых рынках в результате увеличения объема поставок из Российской Федерации.

Мировые цены на фуражные зерновые по сравнению с предыдущим месяцем также снизились – на 1,0 процента. Ситуация с Черноморской зерновой инициативой повлияла и на цены на кукурузу, которые в ноябре продемонстрировали снижение на 1,7 процента, чему также способствовало восстановление судоходства по реке Миссисипи в Соединенных Штатах Америки.

Вслед за ценами на кукурузу в ноябре снизились мировые цены на сорго (на 1,2 процента), в то время как цены на ячмень выросли на 2,5 процента. Мировые цены на рис в ноябре повысились на 2,3 процента на фоне роста курса национальной валюты некоторых азиатских стран-поставщиков по отношению к доллару США и под влиянием активного покупательского спроса.

Среднее значение индекса цен на растительные масла ФАО в ноябре составило 154,7 пункта, повысившись на 3,4 пункта (2,3 процента) после семи месяцев непрерывного снижения. Зафиксированный в ноябре рост обусловлен повышением мировых цен на пальмовое и соевое масла, которое с лихвой компенсировало снижение котировок рапсового и подсолнечного масел.

Мировые цены на пальмовое масло возобновили рост благодаря оживлению мирового импортного спроса, обусловленному конкурентоспособностью цен на этот вид масла по сравнению с другими пищевыми маслами, а также под влиянием опасений, вызванных ухудшением видов на урожай в связи с избыточным количеством осадков в некоторых частях основных районов производства в Юго-Восточной Азии.

Мировые котировки соевого масла также немного выросли, в первую очередь из-за неизменно высокого спроса со стороны биодизельного сектора, особенно в Соединенных Штатах Америки. Мировые цены на рапсовое и подсолнечное масла в ноябре, напротив, упали, что объясняется прогнозируемым сохранением мирового предложения на достаточном уровне в первом случае и продлением Черноморской зерновой инициативы во втором.

Среднее значение индекса цен на молочную продукцию в ноябре составило 137,5 пункта, что на 1,7 пункта (1,2 процента) ниже октябрьского показателя; таким образом, снижение этого индекса продолжается пятый месяц подряд, но все же его значение оказалось на 11,6 пункта (9,2 процента) выше, чем в соответствующий период прошлого года.

Больше всего в ноябре снизились мировые котировки обезжиренного сухого молока, чему способствовало ослабление импортного спроса ввиду того, что покупатели полностью удовлетворили свои потребности на ближайшую перспективу, а также увеличение экспортных возможностей в Европе.

Существенно снизились цены на цельное сухое молоко, главным образом в результате уменьшения покупательского спроса со стороны Китая, что лишь частично компенсировалось увеличением объема закупок со стороны стран Юго-Восточной Азии. Мировые цены на сливочное масло упали под влиянием низкого импортного спроса, обусловленного высокими розничными ценами и неопределенностью на рынке в том, что касается потребительских закупок в предстоящие месяцы. Мировые цены на сыр, напротив, выросли на фоне сохранения стабильного импортного спроса и сокращения экспортного предложения со стороны ведущих стран‑производителей в Западной Европе.

Среднее значение индекса цен на мясо в ноябре составило 117,1 пункта, что на 1,1 пункта (0,9 процента) ниже уровня октября. Снижение данного индекса также продолжается пятый месяц подряд, однако его значение все еще на 4,6 пункта (4,1 процента) выше, чем в соответствующий период прошлого года.

В ноябре уже пятый месяц подряд зафиксировано снижение мировых цен на говядину, что объясняется увеличением экспортных поставок из Австралии в дополнение к и без того значительному объему поставок из Бразилии, даже несмотря на сохраняющийся активный импортный спрос со стороны Китая.

Мировые цены на остальные виды мяса, напротив, начали расти, при этом наибольший рост продемонстрировали цены на баранину под влиянием стабильного импортного спроса и несмотря на сезонное увеличение поставок из Океании.

Восстановились также мировые цены на мясо птицы, чему способствовало сокращение мирового экспортного предложения в результате спада производства во многих крупных странах‑производителях, вызванного учащением вспышек птичьего гриппа.

В то же время цены на свинину выросли в связи с резким увеличением спроса в преддверии праздников и под воздействием колебания валютных курсов.

Среднее значение индекса цен на сахар в ноябре составило 114,3 пункта, что на 5,7 пункта (5,2 процента) выше его октябрьского значения и является его первым приростом после непрерывного шестимесячного периода падения. Такое повышение объясняется главным образом активными закупками на фоне ограничения мирового предложения сахара, вызванного задержками уборочной кампании в ключевых странах-производителях и объявленным Индией понижением квоты на экспорт сахара.

Росту мировых цен на сахар также способствовало повышение цен на этанол в Бразилии, в связи с чем появились опасения, что увеличатся объемы использования сахарного тростника для производства этанола. Несмотря на зафиксированный в этом месяце рост, мировые котировки сахара оставались на 5,9 пункта (4,9 процента) ниже, чем в ноябре прошлого года, что обусловлено прогнозируемым сохранением мирового предложения на достаточном уровне в сезоне 2022–2023 годов.