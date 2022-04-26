Всемирный банк прочит рост цен на еду до конца 2024 года из-за войны в Украине

Рост цен на продовольствие и энергоносители может продолжаться до конца 2024 года из-за перебоев в торговле и производстве, вызванных войной в Украине.

Ожидается, что рост цен на энергоносители, достигший крупнейшего с времен нефтяного кризиса 1973 года, превысит 50% в 2022 году, а затем ослабится в 2023 и 2024 годах, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Цены на продукцию сельского хозяйства и металлы вырастут почти на 20% в 2022 году и продолжат рост в последующих годах.

«В общем это является крупнейшим товарным шоком, который мы испытали с 1970-х годов», — сказал в заявлении Индермит Гилл, вице-президент Всемирного банка по вопросам справедливого роста, финансов и институтов.

Согласно отчету, война может привести к длительной инфляции и задержке перехода на чистую энергию, поскольку страны ищут альтернативные торговые пути и наращивают производство товаров. Резкий рост цен на энергоносители и соответственно стоимость удобрений может привести к дефициту продовольствия и остановить прогресс в сокращении глобальной бедности.

По прогнозам банка, цены на пшеницу вырастут более чем на 40%, достигнув исторического максимума в номинальном выражении в этом году. Цены на природный газ в Европе вырастут в 2 раза по сравнению с 2021 годом.