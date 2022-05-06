Мировые цены на продовольствие в апреле снизились на 0,8%

Индекс продовольственных цен FAO (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в апреле снизился на 0,8% после рекордного роста, зафиксированного в марте, сообщается в пресс-релизе организации.

Однако, по отношению к апрелю 2021 года цены выросли на 29,8%.

"Снижение индекса в минувшем месяце по сравнению с мартом было вызвано, прежде всего, резким падением цен на растительные масла, а также незначительным сокращением цен на зерновые. В то же время цены на сахар, мясо и молочную продукцию продолжили умеренный рост", - говорится в сообщении.

Индекс цен на зерновые в апреле по сравнению с мартом снизился на 0,4%: фураж подешевел на 1,8%, кукуруза - на 3%, в то же время цены на ячмень выросли на 2,5%, на пшеницу – на 0,2%.

Мировые цены на рис по сравнению с мартом увеличились на 2,3% под влиянием высокого местного спроса в ряде азиатских стран-экспортеров, активных закупок со стороны Китая и стран Ближнего Востока и неблагоприятных погодных условий в Северной и Южной Америке.

Цены на растительные масла в апреле снизился на 5,7% по сравнению с рекордным уровнем марта. Это обусловлено снижением мировых цен на пальмовое, подсолнечное и соевое масла.

Индекс цен на молочную продукцию по сравнению с мартом вырос на 0,9%. Его рост продолжается восьмой месяц подряд. По сравнению с мартом прошлого года индекс вырос на 23,5%.

"Больше всего увеличились международные котировки сливочного масла, что обусловлено ограниченным предложением, в том числе низким уровнем запасов, особенно в Западной Европе, на фоне резкого повышения спроса на продукцию с короткими сроками поставки, отчасти вызванного текущим дефицитом подсолнечного масла и маргарина. Мировые цены на обезжиренное сухое молоко и сыр также выросли, несмотря на сокращение объема иностранных закупок, что объясняется устойчивым внутренним спросом и низким уровнем запасов в Европе", - говорится в сообщении.

Индекс цен на мясо в апреле вырос на 2,2% и в очередной раз достиг рекордного уровня. Это связано с ростом мировых цен на мясо птицы, свинину и говядину.

Мировые цены на говядину выросли незначительно благодаря большим объемам экспорта из Бразилии.

Индекс цен на сахар в апреле вырос на 3,3%. Рост продолжается второй месяц подряд.