ФАО сообщила о резком падении мировых цен на продовольствие в июле

Мировые цены на продовольственные товары в июле резко упали, причем цены на основные зерновые культуры и растительные масла снизились более, чем на 10%, сообщила сегодня Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).

Среднее значение авторитетного Индекса продовольственных цен ФАО в июле составило 140,9 пункта, что на 8,6 процента ниже июньского показателя; падение значения индекса продолжается четвертый месяц подряд после того, как в начале года оно достигло рекордного исторического уровня. Однако по сравнению с показателем июля 2021 года значение этого индекса, с помощью которого ежемесячно отслеживаются колебания мировых цен на самые востребованные продовольственные товары, оказалось выше на 13,1 процента.

"Снижение крайне высоких цен на продовольственные товары можно только приветствовать, особенно с точки зрения доступности продовольствия; однако сохраняется множество факторов неопределенности, в том числе высокие цены на удобрения, что может отразиться на перспективах производства и источниках средств к существованию фермеров; кроме того, слабые прогнозы относительно развития мировой экономики и колебания валютных курсов чреваты серьезными проблемами для глобальной продовольственной безопасности", – отметил главный экономист ФАО Максимо Тореро.

Значение Индекса цен на растительные масла ФАО в июле снизилось на 19,2% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув самого низкого за последние десять месяцев уровня. Сокращение международных котировок затронуло все виды растительных масел: цены на пальмовое масло снизились ввиду ожидаемого значительного роста экспортного предложения в Индонезии, на рапсовое масло – в связи с прогнозируемым высоким урожаем, а на соевое масло – вследствие сохраняющегося вялого спроса. Несмотря на сохраняющуюся неопределенность с логистикой в Черноморском регионе, цены на подсолнечное масло также заметно снизились на фоне низкого импортного спроса в мире. Снижению международных котировок растительных масел также способствовало сокращение цен на сырую нефть.

Значение Индекса цен на зерновые ФАО за месяц упало на 11,5%, при этом оно все еще на 16,6 процента выше уровня июля 2021 года. Падение цен затронуло все включенные в данный индекс виды зерновых, прежде всего пшеницу, мировые цены на которую снизились на целых 14,5%, что, с одной стороны, обусловлено достигнутой между Украиной, ООН, Турцией и Россией договоренностью о разблокировании экспорта из ключевых черноморских портов, а с другой, растущим сезонным предложением в Северном полушарии, где продолжается уборка урожая.

В июле мировые цены на фуражное зерно снизились на 11,2 процента, причем в случае кукурузы снижение составило 10,7 процента, что отчасти объясняется достигнутой договоренностью о вывозе зерна из Черноморского региона и сезонным ростом предложения в Аргентине и Бразилии. Кроме того, было зафиксировано первое в 2022 году снижение международных цен на рис.

Значение Индекса цен на сахар ФАО сократилось на 3,8 процента по сравнению с его июньским уровнем на фоне обеспокоенности в связи с ожидаемым дальнейшим замедлением мировой экономики, ослаблением обменного курса бразильского реала и снижением цен на этанол, что привело к увеличению объема производства сахара в Бразилии по сравнению с предыдущими прогнозами. Возможное увеличение экспорта, а также благоприятные прогнозы относительно объема производства в Индии также внесли свой вклад в снижение мировых цен на сахар, при этом обеспокоенность по поводу последствий затяжных жарких и засушливых погодных условий для урожая сахарной свеклы в Европейском союзе не позволила ценам опуститься еще ниже.

На фоне снижения торговой активности значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО сократилось на 2,5 процента по сравнению с июньскими показателями, однако оно все еще на 25,4 процента выше уровня июля 2021 года. Цены на сухое молоко и сливочное масло снизились, в то время как цены на сыр оставались стабильными вследствие спроса в популярных у туристов европейских странах.

В июле значение Индекса цен на мясо ФАО также снизилось на 0,5 процента по сравнению прошлым месяцем из-за ослабления импортного спроса на говядину, баранину и свинину. Мировые цены на мясо птицы достигли беспрецедентно высокого уровня вследствие устойчивого глобального импортного спроса и снижения предложения в результате выявления очагов гриппа птиц в Северном полушарии.