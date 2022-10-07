FAO: Мировые цены на еду снижаются шестой месяц подряд

Согласно опубликованному сегодня Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (FAO) новому докладу, показатель мировых цен на продовольственное сырье в сентябре продолжил начавшееся шесть месяцев назад снижение; при этом рост цен на зерновые с лихвой компенсируется резким падением котировок растительных масел.

Среднее значение Индекса продовольственных цен FAO в сентябре составило 136,3 пункта, что на 1,1 процента ниже его августовского значения, но по-прежнему на 5,5 процента выше показателя соответствующего периода прошлого года. Этот индекс позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на корзину наиболее востребованных продовольственных товаров.

Главным фактором его снижения стал Индекс цен на растительные масла ФАО, который за месяц снизился на 6,6 процента, достигнув самого низкого уровня с февраля 2021 года. На мировых рынках снизились котировки пальмового, соевого, подсолнечного и рапсового масел.

Одним из факторов снижения цен на пальмовое масло стало сохранение его значительных запасов в сочетании с сезонным ростом производства в Юго-Восточной Азии. Падению этого секторального индекса также способствовали такие факторы, как рост экспортного предложения соевого масла со стороны Аргентины, увеличение экспортных поставок подсолнечного масла из стран Черноморского региона и снижение цен на сырую нефть.

Значение Индекса цен на зерновые FAO, напротив, выросло на 1,5 процента по сравнению с показателями августа. Мировые цены на пшеницу выросли на 2,2 процента в связи с опасениями относительно дефицита осадков в Аргентине и Соединенных Штатах Америки, а также высоких темпов экспорта из стран Европейского союза в сочетании с ростом внутреннего спроса, а также в связи с нарастанием неопределенности относительно продолжения осуществления Черноморской зерновой инициативы после ноября.

Мировые цены на кукурузу оставались, в целом, стабильными, поскольку укрепление доллара США нейтрализовало влияние предполагаемого дефицита предложения в связи с ухудшением видов на урожай в Соединенных Штатах Америки и Европейском союзе.

В сентябре Общий индекс цен на рис FAO вырос на 2,2 процента, главным образом в связи с изменением экспортной политики Индии .

В сентябре значение Индекса цен на молочную продукцию упало на 0,6 процента, что в значительной степени обусловлено ослаблением курса евро к доллару США, а также влиянием факторов неопределенности и неутешительных прогнозов относительно экономического роста.

Индекс цен на мясо снизился на 0,5 процента. Цены на говядину упали под влиянием высокого экспортного предложения со стороны Бразилии и увеличения забоя скота в некоторых странах–производителях; а цены на мясо птицы незначительно снизились в связи с вялым импортным спросом. Мировые цены на свинину, напротив, выросли в силу дефицита предложения убойных свиней в Европейском союзе.

В сентябре Индекс цен на сахар снизился на 0,7 процента, главным образом в связи с благоприятными видами на урожай в Бразилии и снижением цен на этанол, а также под влиянием динамики курсов валют.

FAO также опубликовала новую Сводку предложения зерновых и спроса на них, согласно которой прогноз по объемам производства зерновых в 2022 году был вновь понижен и теперь составляет 2 768 млн тонн, что на 1,7 процента ниже валового объема производства в 2021 году.

Объем мирового производства фуражных зерновых ожидается на уровне 1 468 млн тонн – на 2,8 процента ниже прошлогоднего показателя, что обусловлено главным образом неблагоприятными агротехническими условиями в Соединенных Штатах Америки. Производство риса в мире в 2022 году ожидается на уровне порядка 512,8 млн тонн, что на 2,4 процента ниже абсолютного рекорда 2021 года, но все же выше среднего показателя. Пересмотр в сторону понижения по сравнению с сентябрем обусловлен затянувшейся летней засухой и высокими температурами в Китае и наводнением в Пакистане. ФАО повысила в сентябре прогноз мирового производства пшеницы на 2022 год до 787,2 млн тонн, что на 1,0 процента выше показателя прошлого года и, возможно, достигнет еще более высокого нового рекордного уровня; это обусловлено более высоким, чем ожидалось, урожаем в Европейском союзе и Российской Федерации.

Как ожидается, в сезоне 2022–2023 годов потребление зерновых может снизиться на 0,5 процента – до 2 788 млн тонн, главным образом за счет уменьшения потребления в кормовых целях.

По прогнозам запасы зерновых в мире на конец сезона 2023 года сократятся по сравнению с уровнем начала сезона на 1,6 процента до 848 млн тонн. Мировой показатель отношения объема запасов зерновых к уровню их потребления в сезоне 2022– 2023 годов может уменьшиться до 29,7 процента по сравнению с 31 процентом в прошлом сезоне, однако останется относительно высоким по сравнению с предыдущими периодами.

Предполагается, что объем мировой торговли зерновыми в 2022–2023 сельхозгоду (июль – июнь) может сократиться по сравнению с предыдущим сбытовым сезоном на 2,4 процента, причем сокращение объемов торговли ожидается по всем основным видам зерновых. В частности, предполагается, что этому сокращению будут способствовать последствия войны на Украине и укрепление доллара США.

Между тем, отмечает FAO, во внешней продовольственной помощи нуждаются 45 стран мира, в том числе 33 страны в Африке, 9 стран в Азии, 2 страны в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна и 1 страна в Европе.

Многолетняя засуха стала причиной острого отсутствия продовольственной безопасности в Восточной Африке; и, если не будут увеличены масштабы гуманитарной помощи, в некоторых районах Сомали следует ожидать голода. Дополнительно усложняют ситуацию отсутствия продовольственной безопасности в странах с низким уровнем доходов и дефицитом продовольствия высокие темпы инфляции, сложные макроэкономические условия и обесценивание валют.

В докладе также прогнозируется, что производство зерновых в странах с низкими доходами и дефицитом продовольствия (СНДДП) в 2022 году уменьшится на 0,4 процента по сравнению с 2021 годом.