Парламент Франции выступил за создание спецтрибунала по вторжению РФ в Украину

Национальная ассамблея Франции приняла "очень мощную" резолюцию в поддержку Украины и выступила за создание спецтрибунала для президента РФ и его ближайшего окружения за преступление агрессии против Украины и не только.

Как сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева, резолюция решительным образом осуждает грубое, неоправданное и незаконное нападение, совершенное Российской Федерацией против украинского народа, и преступление агрессии, совершенное против Украины.

Документ, среди прочего, как сообщает Мезенцева, приветствует создание Францией фонда в размере 100 миллионов евро для содействия закупке военного оборудования Украиной и просит правительство усилить его, если этого потребуют обстоятельства, передают украинские медиа.

Резолюция призывает Евросоюз и его государства-члены продолжать полностью поддерживать Международный уголовный суд в его работе по расследованию любых возможных военных преступлений или преступлений против человечности, совершенных на территории Украины с самого начала агрессии.

"Виновники таких преступлений могут рассматриваться Международным уголовным судом или, если необходимо, специальным трибуналом после окончания конфликта", - говорит Мезенцева.

По ее словам, французские парламентарии в документе также приветствовали решение правительства Французской Республики развернуть следователей Французской национальной жандармерии в регионе Изюма Харьковской области и приглашает его продолжать активно поддерживать сбор, а также сохранение доказательств военных преступлений и преступлений против человечности.