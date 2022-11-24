Зеленский призвал Совбез ООН осудить РФ и поддержать украинскую формулу мира

Президент Украины Владимир Зеленский на прошедшем срочном заседании Совбеза ООН призвал поддержать украинскую формулу мира и осудить агрессию РФ.

"Среди вас - представители государства, которое ничего не предлагает миру, кроме террора, дестабилизации и дезинформации. Любые российские формулы не предусматривают ничего другого. Именно поэтому я подчеркиваю еще раз: пришло время поддержать украинскую формулу мира», - заявил Зеленский.

«Что вам сейчас может сказать представитель государства-террориста? Что от их ракет не страдают мирные люди? Все очевидно. Все слишком очевидно. Я призываю вас к конкретным шагам в защиту человечности и жизни! Совбез должен дать четкую оценку поступкам государства-террориста в соответствии с разделом 7-го Устава ООН», - призвал президент Украины.

Он также обратился к партнерам за поддержкой для защиты нашего неба: «Нам нужны современные и эффективные системы ПВО и ПРО».

Также Зеленский призвал организацию осудить ракетные удары россиян по энергетической инфраструктуре и пригласил представителей ООН приехать и посмотреть на то, что Россия сделала с украинской инфраструктурой.

Он отметил, что Украина каждый день видит последствия разрушения городов Россией, последствия российской "формулы террора".

"Сегодня ночью мы увидели ракетный обстрел в районе Запорожья. На этот раз пострадала больница, родильное отделение, погиб ребенок. Ребенку было всего два дня. когда он был убит российской ракетой".

Зеленский также заявил, что Украина предлагает резолюцию, которая будет осуждать любые формы энергетического террора.

По словам Зеленского, РФ не должна участвовать в голосованиях, которые касаются ее агрессии против Украины. Он призвал изменить практику, при которой РФ как страна-террорист имеет право вето на любые решения Совбеза.

Россия 23 ноября в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота. По данным Воздушных сил Украины, было выпущено около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр". ПВО Украины сбили 51 ракету. Также было уничтожено пять дронов-камикадзе.

Обстрел привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи. Большая часть территории Украины осталась без света и воды.

По данным МВД, от ракетных ударов России в среду погибли 10 украинцев.