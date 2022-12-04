В Украине ответили Макрону на предложение о «гарантиях безопасности» для России

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия назвал условия возможных переговоров по гарантиям безопасности для России, с предложениями о которых в субботу выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, рассуждая о новой архитектуре безопасности Европы.

Как заявил Арахамия, для зеленого света переговорам с Украиной российским войскам достаточно покинуть территорию Украины, а самой России - выплатить репарации, наказать всех военных преступников и добровольно сдать ядерное оружие.

"После этого мы готовы сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности", – заявил политик.

Макрон в интервью французскому телеканалу TF1 заявил, что Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность России в гарантиях безопасности, если Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.

"Это означает, что одним из важных вопросов, которые мы должны решить - как всегда говорил президент Путин - является страх, что НАТО приближается к его дверям, и развертывание вооружений, которые могут угрожать России", - сказал Макрон.

"Эта тема будет частью темы мира, поэтому мы должны подготовить, что мы готовы сделать, как мы защищаем наших союзников и государства-члены, и как дать гарантии России в тот день, когда она вернется за стол переговоров", - твердит президент Франции.