Эксперты: в Украине пропало без вести более 15 тысяч человек

Более 15 тысяч человек пропало без вести во время войны в Украине, заявил представитель Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP).

Базирующаяся в Гааге организация, созданная после балканских войн, в июле открыла офис в Киеве, чтобы помочь Украине в документировании и розыске пропавших без вести людей.

Директор ICMP по Европе Мэтью Холлидей заявил, что пока неясно, сколько людей были насильно перемещены, содержатся под стражей в России, живы и разлучены со своими семьями или умерли и были похоронены в импровизированных могилах.

Процесс поиска пропавших без вести в Украине будет длиться годами даже после прекращения боевых действий, сказал Холлидей в интервью агентству Рейтер.

Оценка в 15 тысяч человек является консервативной, если учесть, что только в Мариуполе, по оценкам властей, до 25 тысяч человек либо погибли, либо пропали без вести.

"Цифры огромные, и проблемы, с которыми сталкивается Украина, огромны. Сейчас главное - принять все необходимые меры для того, чтобы как можно больше людей было идентифицировано", - сказал Холлидей.

"Подавляющее большинство пропавших без вести и погибших являются жертвами военных преступлений, и виновные должны быть привлечены к ответственности", - добавил он.