США признают, что Украина остро нуждается в системах ПВО

В пятницу с необъявленным визитом в Киев прибыл советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он провел встречи с президентом Владимиром Зеленским и высокопоставленными украинскими чиновниками, передает BBC.

По словам Салливана, он прилетел, чтобы засвидетельствовать непоколебимую поддержку Украины со стороны США в ее борьбе за свой суверенитет и территориальную целостность.

На пресс-конференции по окончании переговоров Салливан заверил, что независимо от итогов выборов в конгресс США, которые состоятся в следующий вторник, поддержка Украины сохранится со стороны обеих партий, что позволит продолжить оказывать ей помощь в сопротивлении российской агрессии.

"Мы признаем наличие острой потребности в системах противовоздушной обороны в этот критический момент, когда Россия и российские войска обрушивают ракеты и иранские дроны на гражданскую инфраструктуру страны", - сказал Салливан.

Визит Салливана проходит на фоне усиления критики в адрес Белого дома из-за чрезмерной медлительности в поставках Украине необходимых средств для отражения российской агрессии, а также нежелания предоставлять ей те типы вооружения и в тех количествах, которые бы позволили перейти в наступление и нанести поражение российской армии.

Кроме того, у части наблюдателей возникли опасения, что в случае прихода в конгресс представителей изоляционистского крыла Республиканской партии размеры помощи Украине могут быть пересмотрены.

"Я уверен, что поддержка Украины со стороны США будет твердой и решительной. И я не говорю, что это "вероятно", - это будет. Я верю в это, и президент Байден верит в это", - подчеркнул Салливан.

В пятницу Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине, куда войдут в частности, катера, легкие бронетранспортеры, дроны, а также 45 чешских танков Т-72 после того, как завершится процесс их модернизации.