Последнее обновление: 29.11.2022 13:09

США предоставят Украине 53 млн долларов для восстановления энергосистемы

Соединенные Штаты предоставят Украине поддержку объемом 53 млн долларов для срочной закупки оборудования, необходимого для восстановления энергосистемы после российских ракетных ударов.

Как сообщает CNN, об этом сообщили в Государственном департаменте США.

Финансирование предусмотрено на приобретение оборудования для восстановления электросети и его должны поставить в Украину как можно быстрее.

"Этот пакет будет включать распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, устройства защиты от скачков напряжения, разъединители, транспортные средства и другое критически важное оборудование", - отмечают в записке, направленной редакциям.

Эти средства предоставляются дополнительно к 55 млн долларов экстренной поддержки для энергетического сектора Украины.

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