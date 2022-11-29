США объявят о новой помощи для энергосистемы Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявит во вторник о новой помощи Украине, чтобы она была способна продолжать передавать электроэнергию в условиях российских атак на энергосистему страны.

Об этом сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента США, передает Reuters.

Блинкен прибыл в Румынию в понедельник вечером на встречу с союзниками НАТО и министрами иностранных дел стран G7.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал дипломатам НАТО, посетившим Киев в понедельник, что трансформаторы являются самым необходимым элементом для восстановления энергетической инфраструктуры.

Американский чиновник, который проинформировал журналистов на условиях анонимности, отметил, что Вашингтон работает с американскими коммунальными службами и поставщиками оборудования, а также с европейскими странами над поиском оборудования, которое может помочь восстановить высоковольтные станции электропередачи, поврежденные в результате российских ракетных ударов.

Блинкен намерен использовать встречу новой координационной группы по энергетике во вторник, в которую входят страны G7 и другие государства, чтобы "рассказать о том, что Соединенные Штаты смогли мобилизовать, и о наших планах по доставке этого оборудования в Украину как можно быстрее в течение следующих нескольких недель", - сказал чиновник.

Он не уточнил, в какой форме будет оказана помощь и какова ее сумма.

Вашингтон также призывает другие страны сделать то же самое, чтобы Киев мог предотвратить отключения электроэнергии, которые оставляют миллионы людей в темноте и без отопления в разгар минусовых температур, сказал чиновник.