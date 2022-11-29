США пытаются убедить НАТО занять более жесткую позицию в отношении Китая

США усилили попытки влияния на страны НАТО для того, чтобы они ужесточили политику в отношении КНР, сообщает во вторник Financial Times со ссылкой на ряд источников.

"По словам людей, знакомых с консультациями между США и союзниками по НАТО, Вашингтон за последние недели агитировал членов Североатлантического альянса, чтобы они ужесточили риторику по отношению к Китаю и начали работать над конкретными мерами по сдерживанию Пекина", - отмечает издание.

По словам источников, на фоне ситуации вокруг Украины США пытаются поставить Китай в центр внимания альянса, причем Вашингтон пользуется своим лидерством в оказании помощи Киеву, чтобы получить от членов НАТО более существенную поддержку своих действий в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Изменение политического курса США в этой сфере стало заметно. Действительно ясно, что США приняли решение двигаться вперед", - сказал газете один из источников.

В свою очередь неназванный представитель госдепа заявил, что союзники по НАТО будут обсуждать согласованную на июньском саммите альянса в Мадриде "стратегическую концепцию", которая касается "систематических вызовов" со стороны Китая. В частности, эту тему будут обсуждать на двухдневном совещании министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте, отмечает Интерфакс.

Министры проанализируют новый доклад по Китаю, который затрагивает его военное развитие, попытки влиять на политику государств НАТО и прочих стран и его отношения с РФ.

Однако, уточняет Financial Times, многие европейские союзники США опасаются, что концентрация внимания на Китае отвлечет НАТО от оказания помощи Украине. Также большинство стран НАТО, включая Германию и Францию, не желают вести в отношении КНР такую же политику, как США.

В конце октября администрация США в новой версии стратегии национальной обороны охарактеризовала Россию как "острую угрозу", а Китай - как "основной вызов" для Вашингтона.