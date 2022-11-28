Спортсменам из РФ и Беларуси продлили запрет на участие в соревнованиях по фехтованию

На Конгрессе Международной федерации фехтования (FIE) в Лозанне было принято решение отложить до марта 2023 года рассмотрение вопроса о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях под эгидой федерации.

FIE отстранила от соревнований под своей эгидой россиян и белорусов в начале полномасштабного вторжения России в Украину. В июне российские спортсмены обратились в FIE с просьбой предоставить им нейтральный статус, но получили отказ, поскольку в уставе организации отсутствовал статус нейтральных атлетов, сообщают украинские СМИ.

В канун конгресса FIE Федерация фехтования Украины обратилась к национальным федерациям-членам FIE, делегатам Конгресса с призывом ни в коем случае не снимать запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.