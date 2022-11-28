Последнее обновление: 28.11.2022 09:03

Спортсменам из РФ и Беларуси продлили запрет на участие в соревнованиях по фехтованию

На Конгрессе Международной федерации фехтования (FIE) в Лозанне было принято решение отложить до марта 2023 года рассмотрение вопроса о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях под эгидой федерации.

FIE отстранила от соревнований под своей эгидой россиян и белорусов в начале полномасштабного вторжения России в Украину. В июне российские спортсмены обратились в FIE с просьбой предоставить им нейтральный статус, но получили отказ, поскольку в уставе организации отсутствовал статус нейтральных атлетов, сообщают украинские СМИ.

В канун конгресса FIE Федерация фехтования Украины обратилась к национальным федерациям-членам FIE, делегатам Конгресса с призывом ни в коем случае не снимать запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

Ранее по теме


<Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование