Шахматистам из Беларуси и РФ разрешили еще год выступать под флагом FIDE

FIDE продлила на год возможность для шахматистов из Беларуси и России выступать под флагом федерации.

На фоне военного вторжения России в Украину FIDE отстранила сборные РФ и РБ от участия в официальных турнирах федерации, но разрешил шахматистам из этих стран выступать под флагом FIDE.

«Право играть под флагом FIDE предоставляется до 1 января 2024 года, если не будет принято иного решения. После этого периода при отсутствии других запросов игрок автоматически возвращается в предыдущую федерацию», – говорится в пресс-релизе Международной шахматной федерации.