"Кельн" потребовал отстранить белорусские клубы от турниров УЕФА

Немецкий футбольный клуб "Кельн" потребовал отстранить белорусские клубы от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА.

"Теоретически ФК "Кельн" может сразиться с белорусскими клубами "БАТЭ" (Борисов), "Гомель", "Шахтер" (Солигорск) и "Динамо-Минск" в предстоящих играх плей-офф квалификации группового этапа Лиги конференций УЕФА", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте футбольного клуба.

В заявлении также содержится призыв к УЕФА "принять решительные меры и отстранить эти команды от участия в соревнованиях" ввиду поддержки, оказываемой белорусским правительством России в войне против Украины.

В клубе считают, что такая поддержка "нарушает не только ценности и нормы ФК "Кельн", но и всего спорта", передает Интерфакс.

Сообщается, что президенту УЕФА было направлено письмо, в котором клуб призывает "выполнить рекомендацию МОК и немедленно запретить российским и белорусским командам участвовать во всех европейских соревнованиях".

Также представители ФК "Кельн" проинформировали о своей позиции руководство Немецкого футбольного клуба (DFB) и другие команды, участвующие в отборочных матчах группового этапа Лиги конференций УЕФА, чтобы заручиться их поддержкой.

Ранее от соревнований под эгидой УЕФА были отстранены российские клубы.